France: dépôt de préavis de grèves pendant les JO dans la fonction publique

Le syndicat français CGT a annoncé mercredi avoir déposé des préavis de grève dans les trois branches de la fonction publique courant du 15 avril au 15 septembre et qui couvriront donc la période des Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre).



Dans un communiqué, le premier syndicat de la fonction publique, qui avait déjà annoncé son intention d'appeler à la grève pendant les JO, demande notamment « des recrutements pérennes, des compensations salariales au titre des contraintes professionnelles générées par les Jeux, [...] des droits aux congés, au télétravail choisi et à la déconnexion ».



Rfi