France : la chaîne de télévision C8 (groupe Canal+) privée de fréquence

Cyril Hanouna est pour l'instant privé de chaîne de télévision. L'Arcom a décidé de retirer sa fréquence à la chaîne C8, déjà sur la sellette depuis plusieurs semaines. Quel avenir pour TPMP, qui n'a plus de support aujourd'hui ?



Ils ont osé "toucher à son poste". L'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a décidé de priver de fréquence TNT la chaîne C8, selon une information dévoilée par l'AFP ce mercredi 24 juillet. La chaîne, principalement portée par Cyril Hanouna et ses émissions, devrait donc théoriquement disparaître dans les prochaines semaines. L'animateur vedette trouvera t-il un nouveau point de chute sur les antennes du groupe dirigé par Vincent Bolloré ? Canal+, mais aussi les chaînes CNews ou CStar sont titulaires d'une fréquence TNT et pourraient accueillir l'ancien animateur de France 4 et peut être même son émission phare, "Touche pas à mon Poste".



C8 avait été plusieurs fois épinglée ces derniers mois par le gendarme de l'audiovisuel, après de nombreux dérapages de Cyril Hanouna à l'antenne. Le Conseil d'État a confirmé en juillet l'amende record de 3,5 millions d'euros infligée à la chaîne après les insultes de l'animateur lui-même contre le député LFI Louis Boyard en novembre dernier. Une autre amende de 500 000 euros a également été validée suite à des propos tenus par un invité de TPMP sur une prétendue drogue à base de sang d'enfants consommée par des personnalités. Au total, les dérapages de Cyril Hanouna ont déjà coûté plus de 7,5 millions d'euros à C8.



Face aux multiples dérapages de TPMP, C8 avait décidé de priver l'émission de direct à la rentrée et de la diffuser avec un léger différé. Une précaution qui n'a pas suffi à l'Arcom visiblement.



Le communiqué de l'Arcom, chargé de l'attribution et du contrôle des fréquences en France, confirme que "25 candidatures ont été déclarées recevables, dont l'une s'est désistée" en vue "de l'échéance, en 2025, des autorisations de quinze services". Si C8 disparaît, comme la chaîne NRJ12, une chaîne de Ouest-France et et RéelsTV, projet porté par l'homme d'affaires Daniel Kretinsky, ont obtenu un droit de diffusion. Voici les projets suivants retenus par l'Arcom pour les dix années à venir :



BFM TV (société BFM TV)

CANAL+ (Société d'édition de CANAL PLUS)

CANAL+ CINEMA(S) (Société d'édition de CANAL PLUS)

CANAL+ SPORT (Société d'édition de CANAL PLUS)

CNEWS (Société d'exploitation d'un service d'information)

CSTAR (société CSTAR)

GULLI (société JEUNESSE TV)

LCI (société LA CHAÎNE INFO)

OF TV (société OUEST-FRANCE TV)

PARIS PREMIERE (société PARIS PREMIERE)

PLANETE+ (société Canal+ Thématiques)

RÉELSTV (société CMI France)

TFX (société TFX)

TMC (société TELE MONTE CARLO)

W9 (société EDI-TV)



"L'Arcom s'est fondée sur les critères mentionnés aux articles 29, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, en appréciant notamment l'intérêt de chaque projet pour le public au regard de l'impératif prioritaire de pluralisme des courants d'expression socio-culturels. L'Autorité va désormais établir des conventions avec chacun des candidats retenus, condition indispensable à la délivrance d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sur la TNT, d'une durée maximale de dix ans", indique l'instance.