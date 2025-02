France: le budget de la Sécurité sociale 2025 définitivement adopté au Parlement

Le Parlement a définitivement adopté le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2025 après un ultime vote du Sénat (225 voix pour, 104 contre) lundi 17 février, mettant fin à un long feuilleton budgétaire entamé en octobre et marqué par la censure du précédent gouvernement.



Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2025 a été voté lundi 17 février par le Sénat après son adoption par l'Assemblée nationale grâce au recours à l'article 49.3 de la Constitution.



Le Sénat a adopté mardi le texte sans modification par 225 voix pour, 104 voix contre. Approuvé à l'identique par les deux chambres, le texte issu de la commission mixte paritaire (CMP) du Parlement est donc considéré comme définitivement adopté. Il devra toutefois encore passer l'examen du Conseil constitutionnel avant sa promulgation.



L'adoption définitive du PLFSS pour 2025 met fin à un long et chaotique parcours législatif.



La fin d'une interminable et inédite séquence politique

Août 2024. La France a un gouvernement démissionnaire et le mot budget commence à apparaître avec des articles qui racontent le retard déjà pris dans sa construction. La gauche a dénoncé un manque de transparence et un budget austéritaire en préparation.



« On nous parle de 2 milliards d'euros en moins pour les hôpitaux en 2025 », a alerté à l'époque Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts.



En octobre, Michel Barnier, nommé Premier ministre, a présenté sa copie du budget avec 60 milliards d'économies. « Il y aura un effort général à faire », prévient-il.

Mais il n'a pas cherché à tout prix un accord de non censure avec la gauche et à la place, il a réajusté sa copie progressivement en annonçant des concessions à l'extrême droite. Sa stratégie a échoué à trois semaines de la fin d'année. Le RN a quand même joint ses voix à la gauche. Le gouvernement Barnier est tombé, le budget avec.