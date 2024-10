France: ouverture du XIXe sommet de la Francophonie en présence de nombreux dirigeants africains

Pendant deux jours, plusieurs dizaines de chefs d’État et de gouvernement issus des pays membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) vont se retrouver en France pour parler de l’avenir de la langue française et des grandes crises internationales du moment. Un événement qui a lieu tous les deux ans, et que l'Hexagone n'avait plus accueilli depuis 33 ans et auquel de très nombreux dirigeants africains sont attendus.



C'est une première depuis 33 ans : ce vendredi 4 et ce samedi 5 octobre, la France accueille le XIXe sommet de la Francophonie, un événement auquel bon nombre de chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) sont attendus. L'OIF est aujourd'hui forte de 88 membres qui se fixent pour ambition commune de promouvoir la langue française partout dans le monde. le français est aujourd'hui parlé par 320 millions de personnes sur la planète, ce qui en fait la cinquième langue la plus parlée, et le nombre de ses locuteurs pourrait doubler d'ici 2050. L'OIF devrait officiellement accueillir à cette occasion deux nouveaux membres de plein droit - le Ghana et Chypre - alors que l’Angola devrait quant à lui officiellement intégrer l'organisation avec le statut d'observateur.



Tous les dirigeants qui ont confirmé leur participation ont d'abord rendez-vous, en fin de matinée, au château de Villers-Cotterêts, dans le nord de la France, à la Cité internationale de la langue française, pour une première journée axée sur le numérique et la culture avec pour thème cette année : « Créer, innover et entreprendre en français ». Elle s'achèvera dans la soirée à Paris avec un dîner au palais de l’Elysée. La journée de samedi sera marquée par le vrai temps fort de la manifestation. Dans le cadre d'une séquence plus politique au Grand-Palais, les chefs d’État et de gouvernement se réuniront à huis clos autour d'Emmanuel Macron pour évoquer les grandes crises internationales du moment, à commencer par celle au Moyen-Orient où le Liban - lui-même membre de l'OIF - est la cible d'attaques israéliennes, tandis que l'escalade entre l'État hébreu et l'Iran font craindre un embrasement de toute la région.



Ils seront finalement un peu moins nombreux qu’attendus, mais tout de même, 19 chefs d'État sont attendus, dont le Congolais Félix Tshisekedi, président de la RDC, le plus grand pays francophone au monde, le roi du Cambodge, Norodio Sihamoni, ou encore le président roumain Klaus Werner Iohannis. Ainsi que quatre vice-présidents et dix Premiers ministres, dont Justin Trudeau, le chef du gouvernement canadien.



L'absence des États sahéliens et la situation dans l'est de la RDC au menu des discussions

Les discussions devraient s'attarder sur plusieurs dossiers africains. Alors que seuls quelques rares dirigeants du continent manqueront à l'appel - le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le Congolais Denis Sassou-Nguesso ou encore le roi du Maroc, Mohamed VI, dont la venue avait pourtant été un temps pressentie -, il devrait notamment être question de l’absence des États sahéliens, actuellement suspendus de l’organisation. Ils ont pourtant bien « vocation à rejoindre la Francophonie », confie une source diplomatique qui explique que « quand les pays ont un dialogue positif avec la Francophonie pour sortir de la transition, qu'ils ont un cap avec un chronogramme, et que des étapes sont effectivement remplies, ces pays reviennent dans la famille de la Francophonie ». À ce titre, la réintégration récente de la Guinée peut être perçue comme un signal qui leur est adressé.



Parmi les autres grands sujets à l'ordre du jour, il y aura aussi la situation dans l’est de la RDC sur laquelle Emmanuel Macron va tenter de peser. Le président français doit s’entretenir en amont avec son homologue congolais Félix Tshisekedi ce vendredi matin, et demain samedi avec son homologue rwandais Paul Kagamé. Objectif : favoriser un accord qui puisse permettre, à terme, une désescalade dans la région.



Une tribune pour un Emmanuel Macron en quête d'un nouveau rôle

Alors qu'il n'a plus la main sur la politique intérieure française - la nomination de Michel Barnier à Matignon l'a contraint à se replier sur les affaires internationales et la défense, ses domaines réservés -, Emmanuel Macron entend faire de ce XIXe sommet de la Francophonie une tribune, un levier, pour l'action diplomatique de la France, mais aussi une étape dans la construction de son nouveau rôle au sein de l'exécutif. Le choix du château de Villers-Cotterêts pour lancer le sommet ne doit rien au hasard. C'est même tout un symbole : le chef de l'État va recevoir ses hôtes dans un édifice dont il a fait sa grande œuvre culturelle - c'est lui qui en a souhaité la restauration - et où, en 1539, François Ier a signé l'ordonnance imposant l'usage du français à la place du latin dans tous les actes de l'administration et de la justice du royaume de France.