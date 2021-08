France : un ambulancier sénégalais tué par un patient souffrant de troubles psychologiques

Moussa Dieng, un Sénégalais originaire de Saint-Louis (Est du pays) a été tué en France. La victime, un ambulancier âgé de 50 ans, a été mortellement poignardée samedi, lors d’une intervention chez un patient souffrant de troubles psychologiques.



Le journal « Les Echos » qui donne plus de détails, rapporte que le jour des faits, un appel plutôt commun est reçu par le Samu. Au bout du fil : une mère inquiète pour son fils, âgé d’une quarantaine d’années, et connu pour sa fragilité psychologique. Elle demande de l’Assistance. Tout de suite, Moussa Dieng sort son véhicule et se dirige vers le domicile indiqué. Sur place, il trouve un homme violent, armé.



Ce dernier le poignarde au niveau du Thorax. Malheureusement, il ne survivra pas.

Selon la presse française, deux autres riverains ont été légèrement blessés par l’agresseur.