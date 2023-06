France: un jeune de 17 ans tué après un refus d'obtempérer, un policier en garde à vue, nuit de colère à Nanterre

Ce mercredi matin, le ministre de l'Intérieur Gerald Darmanin annonce la mobilisation de 2000 forces de l'ordre pour la soirée.



Une vingtaine personnes ont été interpellées dans la nuit et 42 voitures ont été brûlées, indique ce mercredi matin le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, sur Cnews, ajoutant que 350 policiers et gendarmes avaient été engagés. La préfecture du département des Hauts-de-Seine avait fait état dans la nuit de « mouvements sporadiques » dans plusieurs quartiers de Nanterre. De nombreux feux illuminaient les rues de la cité Pablo Picasso et les forces de l'ordre ont dispersé de petits groupes d'émeutiers avec des gaz lacrymogènes. Un incendie s'est déclaré dans une école de musique, des feux ont été allumés le long des rails du RER A entre Nanterre et Rueil-Malmaison, et une annexe de la mairie de Mantes-la-jolie dans le département voisin des Yvelines a été incendiée.



Les faits se sont déroulés mardi matin vers 8 h 30 près de la station du RER Nanterre-Préfecture, derrière le quartier d'affaires de la Défense, près de Paris. Deux policiers procèdent à un contrôle d'un véhicule, conduit par le jeune homme de 17 ans. Sur les images qui circulent déjà largement sur les réseaux sociaux, on y voit un des policiers braquer son pistolet en joue sur le conducteur. Alors que l'automobiliste redémarre, le policier lui tire dessus, au niveau du thorax. Une soixantaine de mètres plus loin, la voiture finit sa course dans un poteau. Malgré l'intervention du Samu, le conducteur est décédé peu de temps après.



Deux enquêtes en cours

Selon des sources policières, la victime était connue des services de justice, pour avoir commis plusieurs infractions au Code de la route, selon les premiers éléments de l'enquête rapportés de source policière. Quant aux deux autres passagers du véhicule, l'un a pris la fuite, le second, lui aussi mineur, a été placé en garde à vue. Cette dernière a été levée en début d'après-midi, a indiqué le parquet.



Dans un premier temps, des sources policières ont affirmé que le véhicule avait foncé sur les forces de l'ordre, mais une vidéo diffusée sur Twitter montrant le contrôle de police et le tir d'un policier a semé le doute sur la version initiale donnée par les forces de l'ordre.



Deux enquêtes sont actuellement ouvertes. L'une a été confiée au commissariat de Nanterre pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'autre est menée par l'IGPN, la police des polices, pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Le policier est actuellement en garde à vue pour homicide volontaire, a-t-on appris auprès du parquet de Nanterre.



Une plainte pour homicide volontaire

« Nous déposerons ces prochains jours une plainte pour homicide volontaire contre le policier auteur du tir (...). La plainte visera également son collègue pour complicité d'homicide volontaire », a annoncé l'avocat de la famille, Me Yassine Bouzrou, dans un communiqué. « Une seconde plainte pour faux en écriture publique sera déposée à l'encontre des policiers qui ont affirmé que le jeune homme avait tenté de commettre un homicide sur leur personne en tentant de les percuter, ce qui est formellement démenti par le visionnage de la vidéo », a-t-il également écrit.



A l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin a parlé d'« images extrêmement choquantes » en appelant à « respecter le deuil des familles et la présomption d'innocence des policiers ». Le policier auteur du tir, âgé de 38 ans, est « très choqué » par le drame, a indiqué le préfet de police Laurent Nuñez sur BFMTV.



Depuis la loi de 2017, j'ai eu l'occasion de dire, dans de très nombreux échanges ici, qu’il y a eu moins de tirs, il y a eu moins de cas mortels qu'avant 2017. Je suis désolé de dire Madame que dans de très nombreux cas, malheureusement, des policiers et des gendarmes sont morts de refus d'obtempérer. Bien sûr, le refus d'obtempérer ne peut pas être accepté, mais il n'est pas non plus bien évidemment capable d'accepter que des policiers tirent à vous portant sur des jeunes hommes ou des jeunes femmes et vous dire qu'on doit respecter le deuil des familles, mais la présomption d'innocence des policiers.



Selon une source policière, les policiers impliqués sont membres de la compagnie territoriale de circulation et de sécurité routière du département 92.



En 2022, 13 décès ont été enregistrés après des refus d'obtempérer lors de contrôles routiers, un record. Cinq policiers ont été mis en examen dans ces dossiers, les autres ayant été libérés sans poursuite à ce stade.



Une quarantaine de personnes se sont brièvement rassemblées en début d'après-midi près des lieux du drame, larmes aux yeux, pour partager leur « colère ». Le maire (DVG) de Nanterre, Patrick Jarry, s'est dit « choqué » par la vidéo du drame.



La mort de ce jeune dans un contrôle de police a été pointée cet après-midi à l'Assemblée Nationale par la députée écologiste de la circonscription où le drame s'est passé, Sabrina Sebaihi.