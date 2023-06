France: une attaque au couteau fait au moins 5 blessés dont 4 enfants en bas âge

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés.

Un homme muni d'une arme blanche a blessé cinq (5) personnes dont quatre enfants en très bas âge avant d'être interpellé par la police. Les faits se sont déroulés ce jeudi, dans un parc sur les bords du lac d'Annecy.Selon les médias français qui citent des sources policières, l'identité déclarée par l'agresseur, est de nationalité syrienne, né en 1991, demandeur d'asile et inconnu de tous les fichiers.Le président français, Emmanuel Macron qui s'est exprimé sur son compte twitter a qualifié l'attaque de ce jeudi, d'une lâcheté absolue."Une attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés", a posté Marcon sur le réseau social.