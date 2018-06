Fraude Bac 2017 : le procès renvoyé jusqu’au 21 juin prochain

Les présumés fraudeurs au baccalauréat de 2017, qui se sont présentés devant le tribunal Correctionnel en audience spéciale, ont vu leur procès renvoyé jusqu'au 21 juin par le juge Maguette Diop.

En effet, il y a des prévenus qui ont été cités dans l’ordonnance de renvoi alors que leurs noms ne figurent pas dans le dossier. Pour le juge le dossier n’est pas encore en état pour défaut de comparution et absence des témoins. Sur ces entrefaites, il a renvoyé le procès jusqu’au 21 juin.



Les prévenus doivent comparaitre pour association de malfaiteurs, fraude aux examens et concours, obtention frauduleuse d’avantages matériels indus, blanchiment de capitaux et complicité desdits délits.