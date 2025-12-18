Supercoupe d’Italie : Naples bat Milan et se qualifie en finale

Sur la pelouse du King Saud University Stadium de Riyad (Arabie saoudite), on avait droit à la première demi-finale de la Supercoupe d’Italie. Naples affrontait ainsi l’AC Milan, et les Partenopei se sont imposés face aux Lombards dans un match plutôt équilibré dans le contenu (2-0).



Sur un centre dans la surface d’Hojlund, Maignan se manquait en tentant d’intercepter le cuir et David Neres, arrivé lancé, n’avait qu’à pousser le ballon au fond des filets (1-0, 39e). Un coup dur pour les Milanais, peu avant la pause, et en deuxième période, c’était au tour d’Hojlund de transpercer les cages.



A angle quasi fermé, dans la surface, le Norvégien plaçait un missile entre les jambes du portier milanais, qui aurait aussi pu mieux faire sur le coup (2-0, 63e). Naples affrontera le vainqueur du duel entre Bologne et l’Inter, qui se disputera vendredi, en finale lundi soir.





Avec Footmercato

