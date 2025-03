Fraude à la Faculté des Lettres de l'Ucad : «Des notes gonflées en échange d'argent ou de faveurs sexuelles»

Une rocambolesque affaire de fraude sur les notes secoue la Faculté des Lettres de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'affaire a éclaté suite à une plainte déposée par le Doyen de la Faculté, Professeur Alioune Badara Kandji, contre D. Faye, un contractuel chargé de la gestion de la base de données des notes des étudiants et X.



L'enquête menée par la Direction spéciale de la cybersécurité (Dsc) a permis de découvrir que D. Faye, qui avait aussi pour mission de s'occuper de la saisie et de l'introduction des notes des étudiants dans les bases de données des Licences 1, 2, et 3, après les examens mais aussi de la remise des notes des professeurs pour la délibération par l'assemblée de département, proposait aux étudiants d'augmenter leur note. Soit en échange d'une somme d'argent ou de faveurs sexuelles pour les filles. Un fois le deal acté, il "gonflait" les notes de ces derniers.



« Il a été attesté que 18 étudiants ont bénéficié de cette fraude», informe Libération dans sa parution de ce mardi. Selon le journal, «Faye, en fuite, est sous le coup d'un avis de recherche».



Moins chanceux, son présumé complice, V. M. N. Diouf, un étudiant en master 2, a été arrêté puis déféré hier lundi au parquet.



Il était chargé de lui trouver des clients contre la somme de 50.000 de F Cfa par dossier. Le quotidien d'information ajoute qu'il "a été envoyé en Allemagne par la Faculté des Lettres, dans le cadre de la mobilité Erasmus, mais a été cueilli à son retour, la semaine dernière, à l'Aibd».



« Face aux éléments techniques glanées par les enquêteurs dont des transactions via Wave», il a reconnu les faits.



Le Parquet a requis l'ouverture d'une information judiciaire pour élucider cette affaire.