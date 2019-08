Fraude au Bac: Il falsifie ses notes et se tape la mention «assez bien»

M. Thioub, élève en classe de terminale L2 au Lycée Cheikh Ahmadou Bamba de Mbacké, a été arrêté par la Section de Recherches pour falsification de diplômes. Il s’est tapé une mention « assez bien » dans l’ignorance.



Ayant échoué deux fois au Bac, Thioub, qui voulait rejoindre son père résidant en France, s’est attaché les services d’un sérigraphe, M. Traoré, via son ami pour falsifier ses notes. Le sérigraphe, qui lui octroie une moyenne de 11,18 sur 20 avec la mention «assez bien», ignorait certainement que la mention requise est «passable».



Selon Enquête, Thioub, qui vaut en réalité 7,15 sur 20, et son complice Traoré ont été déférés au parquet pour « association de malfaiteurs et faux portant sur des documents ».