Fraude au Bac: la copine de l'étudiant, l'attendait dans une auberge à Diourbel

Encore des révélations sur l’affaire de l'étudiant déguisé en femme pour décrocher le bac en faveur de sa petite amie. Selon Source A qui donne l’information dans son édition de ce lundi, cette dernière attendait tranquillement son copain faussaire dans une auberge à Diourbel, région située dans l'ouest du pays.



Le journal informe que c’est dans cette auberge qu’elle a été arrêtée et conduite au commissariat.



Le petit ami faussaire du nom Khadim Mboup s’était déguisé en femme pour passer les épreuves du bac à la place de sa copine qui, dit-il, avait des problèmes en Anglais. Pour réussir son acte, il a mis une perruque surplombée d'un foulard, attaché des boucles d'oreilles, porté un soutien-gorge et maquillé son visage.



Il a réussi à tromper la vigilance des surveillants et d'autres candidats au Baccalauréat, en composant frauduleusement le premier jour, avant d'être arrêté au deuxième jour des examens.