Fraude au CFEE-L’IEF de Grand-Dakar dément : «C’est faux»

L’information faisant état d’un élève arrêté avec des épreuves d’histoire et de géographie de l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) est fausse. C’est ce qu’a déclaré l’Inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) de Grand-Dakar.



«Je voudrai préciser qu’une telle information est fausse», a d’emblée déclaré Abdoulaye Wade, qui se prononçait sur cette question. Selon lui, il a été surpris après avoir vu cette information relatant l’arrestation d’un garçon de l’école de Dieupeul avec des corrigés des épreuves du CFEE. A l’en croire aucun des services compétents n’a fait état de l’existence d’une quelconque fraude.



Et, conclut-il, «aujourd’hui, aucun corrigé de l’examen du CFEE n’a encore été mis à la disposition des Inspections de l’éducation et de la formation encore moins des centres d’examen».