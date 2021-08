Fraude au bac : Khadim Mboup et sa copine, jugés le 5 août

Placés sous mandat de dépôt hier, lundi, Khadim Mboup, l’étudiant qui s’était déguisé en fille pour se substituer à sa petite amie à l’une des épreuves du baccalauréat, et cette dernière, seront jugés après demain, jeudi 5 août. Le couple est poursuivi pour faux, usage de faux, association de malfaiteurs et fraude sur l’identité.



Khadim Mboup, 22 ans, étudiant à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, avait, sur accord de sa copine, candidate au bac, accepté de composer à sa place. Interrogé sur son acte, il soutient que sa petite amie avait des problèmes en Anglais.



Pour réussir son forfait, il a mis une perruque surplombée d'un foulard, attaché des boucles d'oreilles, porté un soutien-gorge et maquillé son visage. Khadim a, de ce fait, réussi à tromper la vigilance des surveillants et d'autres candidats au baccalauréat, en composant frauduleusement le premier jour, avant d'être arrêté au deuxième jour des examens.



Sa copine, Gangué Dioum, âgée de 19 ans, et élève au lycée Keur Khadim, a été elle aussi arrêtée.