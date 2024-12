Fraude douanière et blanchiment : le directeur général de Transcon envoyé en prison

Ilza Mazanek, directeur général de la société Transcon, a passé hier mardi sa première nuit derrière les barreaux. Arrêté après plusieurs semaines d’enquête, le ressortissant tchèque fait face à de lourdes accusations à savoir « importations sans déclaration, infraction au change et blanchiment de capitaux.»



Selon Libération, cette affaire débute avec une vérification douanière qui a révélé des opérations suspectes portant sur un montant de 70 milliards FCFA, impliquant directement Transcon, l’entreprise en charge du Programme de reconstruction des aéroports régionaux. Sommée de fournir des justificatifs, la société n’a pas pu s’expliquer sur ces montants, déclenchant des soupçons de fraude massive.



Alors que l’enquête avançait, Ilza Mazanek a tenté de quitter le territoire sénégalais en passant par le poste frontalier de Diama, à la frontière avec la Mauritanie. Mais sa fuite a été stoppée par la Douane, qui avait émis une « opposition » contre lui. Son arrestation a permis d’accélérer les poursuites judiciaires.



Des négociations infructueuses



Des discussions avaient été entamées entre Transcon et les services des Enquêtes douanières pour tenter de régulariser la situation. Toutefois, ces négociations ont échoué, poussant le parquet financier à transmettre le dossier au Collège des juges d’instruction.



Ilza Mazanek a été inculpé pour « importation illégale de marchandises, des infractions au code des changes, et le blanchiment de capitaux. »