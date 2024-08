Fraude fiscale : Le Directeur général de Premier Bet placé sous bracelet électronique

Joris Dutel, directeur de Premier Bet Sénégal, une société de paris en ligne, a été placé sous bracelet électronique. Selon Libération, dans sa parution de ce vendredi, c'est en raison des accusations graves de "fraude fiscale et de détournement de 12 milliards de francs CFA" portées à son encontre. En effet, M. Dutel a conclu un accord avec l'administration fiscale. Toutefois, l'affaire a été transférée à un troisième cabinet d'instruction pour une analyse plus approfondie.



Selon des informations rapportées par le journal, cet arrangement a été conclu avec le Fisc sénégalais, permettant ainsi d'éviter des mesures plus sévères. Dutel a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a proposé un plan de paiement, bien que les modalités de cet accord n'aient pas encore été précisées.



Par ailleurs, il est important de noter que Dutel a été interpellé le 4 août dernier, à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass, vers 1heure du matin alors qu'il tentait de quitter le pays avec sa famille. Cette arrestation fait suite à une plainte déposée par le Fisc sénégalais soulignant la gravité des accusations portées contre lui.