Front populaire en gestation : TAS reçoit plusieurs figures de l’opposition

Une délégation de la République des Valeurs a reçu plusieurs personnalités engagées dans la formation d'un large front populaire, dont Barthélémy Dias, Thierno Bocoum, Pierre Ameth Ba, Assane Diouf et le rappeur Rifou, a annoncé Thierno Alassane Sall (TAS) sur sa page Facebook.
Selon le leader de la République des Valeurs, toute initiative de ce type est salutaire face à la situation actuelle du pays. “Nous y travaillons pour faire face aux dérives autoritaires du régime PASTEF et sauvegarder les valeurs de la République”, a écrit le député.
Autres articles
-
Clip « Porozé bi » : la riposte de Nit Dof contre Thiat
-
Clip "Porozé bi”: Malal Talla encense le nouveau texte engagé de Thiat
-
Succession de Barthélémy Dias : les négociations s'intensifient, Khalifa Sall devra trancher
-
Visite officielle au Japon : le Président Diomaye Faye a quitté Dakar ce lundi matin
-
Diplomatie : le président Diomaye Faye en visite au Japon du 18 au 20 août