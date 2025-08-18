Front populaire en gestation : TAS reçoit plusieurs figures de l’opposition

Selon le leader de la République des Valeurs, toute initiative de ce type est salutaire face à la situation actuelle du pays. “Nous y travaillons pour faire face aux dérives autoritaires du régime PASTEF et sauvegarder les valeurs de la République”, a écrit le député.

Une délégation de la République des Valeurs a reçu plusieurs personnalités engagées dans la formation d'un large front populaire, dont Barthélémy Dias, Thierno Bocoum, Pierre Ameth Ba, Assane Diouf et le rappeur Rifou, a annoncé Thierno Alassane Sall (TAS) sur sa page Facebook.