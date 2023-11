Fuite de cerveau : Inquiétudes autour du départ massif de chercheurs de l'ISRA

En plus de la migration irrégulière, le Sénégal enregistre un départ massif de son capital humain. Ces dernières années, c'est l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra) qui est le plus affecté. Pas moins de dix (10) chercheurs sénégalais ayant plus de dix années d'expérience ont choisi de quitter le Sénégal pour aller exercer sous des cieux plus cléments.



La révélation a été faite, hier lundi, au cours d'un mouvement d'humeur des travailleurs de l'Isra regroupés au sein du Syndicat autonome de la recherche agricole et agroalimentaires (Saraa). Selon Dr Mame Farma Ndiaye qui a porté la voix des chercheurs et affiliés de l'Isra, cette saignée enregistrée ces dernières années est due à une frustration quant aux difficiles conditions de travail, malgré les directives du Président Macky Sall.



Lors de la célébration de la fête du travail le 1er mai dernier, le président de la République avait demandé au gouvernement de diligenter la signature des quatre projets de décrets qui devaient inéluctablement améliorer le statut des chercheurs sénégalais.



Trois parmi les quatre projets n'ont toujours pas été portés pour leur adoption en Conseil des ministres. Il s'agit, selon Dr Mame Farma Ndiaye, des projets de décret portant sur «le règlement d'établissement, le statut du chercheur et la modification du décret fixant l'échelle des salaires des agents de l'Etat».



Ce retard dans l'adoption des textes a eu pour conséquence le départ de chercheurs émérites et chevronnés et cela va porter un coup dur à la recherche agricole et à la souveraineté alimentaire. Hier lundi, les chercheurs de l'Isra pour manifester leur frustration ont boycotté la rencontre du comité scientifique qui s'est tenue le même jour.