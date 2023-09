Gabon : Ali Bongo Ondimba libre de ses mouvements, selon les nouvelles autorités

L’ancien président du Gabon Ali Bongo est « libre de ses mouvements » et est « autorisé à se rendre à l’étranger pour effectuer ses contrôles médicaux », ont déclaré mercredi les nouvelles autorités militaires de ce pays.



« Compte tenu de son état de santé, l’ancien président de la République, Ali Bongo est libre de ses mouvements. Il peut, s’il le souhaite, se rendre à l’étranger afin d’y effectuer ses contrôles médicaux », ont affirmé les autorités de la transition et de la restauration des institutions de ce pays, à la télévision publique.



Le Gabon est dirigé depuis mercredi par le général Brice Oligui Nguema, porté à la tête du Comité pour la transition et la restauration des institutions qui a renversé le président Ali Bongo au pouvoir depuis 14 ans.



Le fils de l’ancien président Oumar Bongo Ondimba venait juste d’être réélu à l’issue d’un scrutin présidentiel controversé.



APS