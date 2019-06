Gabon: Ali Bongo demande au Premier ministre de former un nouveau gouvernement

En pleine récupération de ses capacités physiques après un accident vasculaire cérébral, Ali Bongo a livré un message à la nation très offensif. Il a critiqué la gestion du pays comme le font si bien ses opposants.



« Il est capital pour notre nation d’en finir une fois pour toutes avec la corruption qui gangrène nos institutions, a-t-il affirmé. Il est capital d’en finir avec la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance. »



Pour illustrer son propos, Ali Bongo a pris quelques exemples : « Je prendrais ici un seul exemple, les hôpitaux de dernière génération que nous avons construits. Qu’en est-il aujourd’hui de leur maintenance ? On peut également s’interroger sur l’état actuel des établissements scolaires. Partout, c’est la même gabegie, la même négligence. Le manque de civisme. Mes chers compatriotes, aussi ai-je demandé au Premier ministre de former un nouveau gouvernement plus restreint, prêt à donner la priorité à l’intérêt général. »



Le gouvernement actuel est en poste depuis 5 mois seulement. Les Gabonais veulent savoir qui sortira, qui restera et qui rentrera dans la nouvelle équipe gouvernementale ?