Gabon: le dialogue national s'ouvre officiellement à Libreville

Le coup d'envoi du dialogue national a été donné ce mardi 2 avril. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées au Palais des sports de Libreville pour la cérémonie d’ouverture.Le Palais des sports était plein à craquer. Sur la première ligne, Clotaire Oligui Nguema, le président de la Transition gabonaise, et l’invité vedette de la cérémonie, Faustin-Archange Touadéra, le président centrafricain. La mission de facilitation du président Touadéra a permis à la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) de lever ses sanctions contre le Gabon.À ses côtés, l’archevêque de Libreville, Monseigneur Jean Patrick Iba-Ba, qui dirigera le dialogue jusqu’au 30 avril prochain. Oligui Nguema l’a installé dans son fauteuil de commandement et lui a remis le rapport des 38 000 contributions des Gabonais, rapporte notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma.Plusieurs moments d'allégresse ont marqué la cérémonie. Oligui Nguema et l’ensemble des généraux qui ont pris le pouvoir avec lui, le 30 août 2023, sont montés plusieurs fois sur la scène pour danser avec les artistes, notamment le doyen Pierre Claver Akendengué.Quelques ténors de la politique gabonaise écartés du dialogue étaient tout de même invités à la cérémonie d’ouverture. Dans son discours, le général Oligui Nguema a promis de transformer en texte de lois les recommandations du dialogue.