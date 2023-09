Gabon: le facilitateur de la CEEAC, Faustin-Archange Touadéra, a rencontré Ali Bongo

Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra poursuit sa visite aujourd’hui à Libreville. Le facilitateur de la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC) pour le Gabon mène des rencontres depuis hier, notamment avec le président de transition, le général Brice Oligui Nguema.



On a peu de détails pour le moment sur la rencontre. Faustin-Archange Touadéra s’est effectivement rendu à sa résidence dans le quartier de la Sablière dans la soirée, où Ali Bongo est retenu depuis une semaine maintenant. Il venait s’enquérir de son état de santé principalement, car c’est un des points de sa mission au nom de la CEEAC et peut-être évoquer aussi une prochaine évolution de sa situation.



En tout cas, ce matin, le président Touadéra n’a pas souhaité faire de commentaire, pas plus que son entourage présent avec lui à Libreville, où il mène une succession de consultations, avec des leaders religieux et des diplomates.





Sa réunion avec les leaders d’Alternance 2023, dont le candidat à la dernière présidentielle, Albert Ondo Ossa était toujours en cours à la mi-journée. Le message que les opposants comptaient transmettre est que la chute du régime était inéluctable et qu’il faut croire en la transition, et transformer maintenant en actes les promesses du nouveau pouvoir de jeter les bases d’un système réellement démocratique, nous a dit l’un d’entre eux.



Les leaders des organisations de la société civile attendent leur tour. Ils insisteront sur la nécessité de déverrouiller un pays trop longtemps placé, selon eux, sous une chape de plomb. Avant de partir cet après-midi, le président centrafricain doit s’entretenir à nouveau avec le chef de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Les deux hommes se sont vus mardi une première fois.



