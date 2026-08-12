Gabon: suspension du site d’information 241 par la Haute Autorité de la communication

À l’origine du coup de marteau de la Haute Autorité de la communication (HAC), un article sous le titre : « Lanlaire balance sur Oligui : 150 000 € offerts, vidéos compromettantes, bisexualité, 20 milliards dilapidés… ». Lanlaire, de son vrai nom Anges Landry Mbeng, est un influenceur gabonais basé en France.



La HAC soutient que l’article d’Info 241 reprend « des propos injurieux, scandaleux et d’une rare virulence sur la personne du président de la République et sa famille ». Elle affirme que le média s’est rendu coupable de manquements à la loi, d’où sa suspension jusqu'à nouvel ordre.



Dans un communiqué, Info 241 a pour sa part accusé la HAC de s’être fourvoyé « sans même lire l’article à l’origine de sa énième décision épidermique ».



Le sujet est très largement commenté dans le pays. Plusieurs partisans du président Brice Clotaire Oligui Nguema ont multiplié les déclarations pour exiger des poursuites judiciaires contre Lanlaire et ses complices.