Deux minutes de nuit en plein jour: une partie de l'Europe va vivre une éclipse solaire totale

Ce phénomène astronomique rare, le premier du genre en Europe depuis 2006, démarrera en Russie autour de 17h00 TU, puis traversera l'hémisphère Nord et passera au-dessus du Groenland avant de traverser l'océan Atlantique. En plus d'une partie de l'Islande, l'éclipse sera surtout totale dans une bande traversant l'Espagne, d'Oviedo à Palma de Majorque en passant par Burgos, au nord de Madrid, avant de disparaître vers 18h30 TU.



Au-delà de cette bande, elle sera seulement partielle, ce qui sera le cas pour la France, mais aussi au Canada, dans le nord de l'Afrique de l'Ouest et des États-Unis.



L'alignement parfait du Soleil et de la Lune plonge le monde dans une inquiétante obscurité violacée, les températures flanchent. Désorientés, les animaux adoptent un comportement inhabituel. Mais le spectacle sera fugace : la durée de l'éclipse en phase de totalité, soit quand la Lune couvrira entièrement le Soleil, durera un peu moins de deux minutes en Espagne.



« Le plus beau crépuscule du siècle »

Dans son ensemble, il sera toutefois beaucoup plus long, aux environs de deux heures. Car il va commencer par une éclipse partielle, avant l'éclipse totale donc, puis de nouveau une éclipse partielle. Le phénomène doit permettre aux scientifiques d'étudier l'atmosphère du Soleil et sa couche la plus externe, dans l'espoir de percer les secrets des vents solaires et du champ magnétique de notre étoile.



Un spectacle lors duquel le soleil nous fait un clin d'œil : c'est ainsi qu'Olivier Las Vergnas, président de l'Association française d'Astronomie, décrit à RFI l'éclipse solaire attendue en fin de journée. « Ça va être sans doute le plus beau crépuscule du siècle, c'est-à-dire un double crépuscule, explique-t-il. C'est pas simplement le fait que le soleil disparaît assez haut dans le ciel comme on l'a vu en 1999. C'est le soleil qui nous fait un clin d'œil avant de se coucher. Et il se rouvre. Donc ça va être fantastique. Je ne raterai ça pour rien au monde. »



Et pour Alain Cirou, directeur de la rédaction Ciel et Espace, ce phénomène astral est aussi un événement que l'on ressent. « D'abord, on a une baisse de luminosité, les couleurs changent, parfois même un petit vent se lève. La température baisse et les animaux de la basse-cour vont se coucher par exemple. On voit bien que ça impacte l'ensemble de ce qui nous entoure, y compris les humains. On le ressent physiquement et plus on s'approche de la totalité, plus cette sensation est extrême. Donc soyez vigilants vers 20h00, 20h20, 20h30 pour sentir justement cette baisse de luminosité qui va saisir tout le territoire national, où que vous soyez », souligne-t-il.



Un engouement considérable s'est emparé de l'Espagne

Ces derniers jours, un engouement considérable s'est emparé de l'Espagne à l'approche de l'événement, les derniers retardataires ayant du mal par endroits à se procurer les fameuses lunettes de protection certifiées permettant d'observer le soleil en toute sécurité.



En Espagne, l'éclipse se verra entièrement dans une large partie nord du pays et notamment dans les villages dépeuplés, appelés « l'Espagne du vide », rapporte notre envoyée spéciale à Arcos de las Salinas, Elise Gazengel.



À Arcos de las Salinas, une dizaine d'habitants se retrouvent face à la mairie pour tuer le temps. Ils ne parlent que d'une chose : l'éclipse totale qui sera visible depuis leur village de 86 habitants. Eugenio Rodriguez s'en réjouit : « D'un côté il y aura des restrictions, mais d'un autre, tout ce qui peut faire connaître nos villages et leur donner de la vie, c'est très bien. Et puis on est toujours si peu, alors pour une fois qu'il y a du monde. »



L'observatoire du village a été choisi par l'Agence spatiale européenne pour retransmettre l'éclipse et des milliers de visiteurs sont attendus sur les montagnes alentour. Pour Emilio Alegre, septuagénaire, c'est une fierté : « Je ne pensais pas qu'autant de monde viendrait. C'est incroyable, 12 000 personnes ! De partout dans le monde, des États-Unis, de partout… mon village sera connu, c'est sûr ! »



Sentiment partagé par Inma Alvir, gérante du seul hôtel du village : « Beaucoup de curieux appellent et viennent à l'hôtel. Et ils expliquent que c'est parce qu'ils font de la photo, qu'ils attendent ce moment depuis longtemps. Et je pense que ça va avoir une répercussion sur le tourisme et les gens vont revenir ».



L'Espagne du vide se remplira ce mercredi et elle espère que ce ne sera pas que pour cette journée.





