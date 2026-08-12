Bourse de sécurité sociale : 355 013 ménages enrôlés, dont 64 217 handicapés

Au Sénégal, la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (Dgpsn) a annoncé, lundi 11 août, que dans le cadre de la bourse sur la sécurité sociale, 355 013 ménages ont été enrôlés sur l’étendue du territoire, dont 64 217 personnes vivant avec un handicap, au cours d’un atelier.



«Après plus d'une décennie d'exécution, le décret n°2023-847 du 07 avril 2023 vient renforcer le cadre juridique, qui consacre le principe d'équité à travers la fixation d'une durée de séjour de cinq ans dans le programme. Une telle démarche permettra de garantir une rotation juste des ressources publiques au profit des couches les plus vulnérables », a indiqué le Pr Cheikh Tacko Diop, dans des propos rapportés par Libération.



Pour cette session, chaque ménage recevra une allocation de 35 000 francs CFA. Le ciblage des ayants droit repose sur le Registre national unique (RNU), tandis que pour les personnes handicapées, la DGPSN s'appuie sur la base de données de la Direction générale de l'Action sociale (DGAS) liée à la Carte d'égalité des chances (CEC).