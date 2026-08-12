Nord-ouest du Nigeria: dix policiers tués lors d'un affrontement avec des bandits

Selon les informations de la presse nigériane, près de 240 hommes armés venus de l'État de Zamfara se déplaçaient en direction de la localité de Rafin Makuku, dans l'État de Kebbi, lorsque leur mouvement a été détecté.



Selon ces sources, les bandits juchés sur des motos se déplaçaient en trois formations distinctes, créant un mouvement de panique parmi les habitants des communautés avoisinantes, appelées à la vigilance.



Arrivés à Rafin Makuku, ils ont échangé des tirs nourris avec les policiers postés dans la zone, aux alentours de 9h30 ce mardi matin 11 août.



Cette embuscade a coûté la vie à dix policiers, alors que deux autres « ont été blessés et reçoivent toujours des soins médicaux », selon le porte-parole de la police de Zamfara.



« Deux civils ont également été tués dans cet affrontement », dans lequel 17 bandits ont perdu la vie.



Des frappes aériennes avaient déjà été conduites lundi par l'armée nigériane, pour tenter de contenir ce vaste mouvement d'hommes armés, et les opérations se poursuivent dans la région.



La semaine dernière, le 6 août, les autorités nigérianes ont par ailleurs annoncé la libération de plus de 300 otages kidnappés dans plusieurs états du nord-ouest du Nigeria (Kebbi, Kwara et Niger). Selon les décomptes réalisés par la société civile, 25 enfants auraient perdu la vie au cours de leur captivité dans la forêt.