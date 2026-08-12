Séisme en Colombie: entre dons et envoi de secours, le pays s’active pour aider les régions touchées

Le long de l'autoroute de Medellín, un hangar de plusieurs étages reçoit un ballet incessant de voitures. Ce mardi 11 août, des Colombiens viennent y déposer leurs dons, à l'entrée de la banque alimentaire de la fondation Saciar, au lendemain du séisme de magnitude 7,4 qui a frappé l'ouest de la Colombie, lundi, et qui a fait au moins 216 morts.



Wilson Trujillo est arrivé avec son 4x4, et son coffre est plein à ras bord, montre-t-il à notre correspondante à Medellin, Najet Benrabaa. « Et il y en a encore devant, regardez, dit-il en montrant le siège passager de son véhicule. Car mon fils, qui est dentiste, a une fondation qui s'appelle "Créant un sourire". Et toute la famille en fait partie, donc ces dons sont de toute la famille. » Après le dépôt de ses dons, Wilson Trujillo l'assure : il reviendra vite avec une nouvelle cargaison. « On ramène une voiture de dons aujourd’hui et on revient demain. C’est pour toutes ces personnes qui souffrent. On doit se serrer les coudes », explique-t-il.





Des kits d'urgence acheminés vers les zones sinistrées

Dans le hangar, les dons s'entassent dans une salle de tri. Les volontaires les répartissent ensuite en kits d'urgence. Gloria Arango coordonne le secteur « marché social » de la fondation Saciar : « Chaque kit sera composé de riz, de pois chiches, de lentilles, d'haricots, de sucre, de sel, d'huile et de boîtes de conserves, et pour l’hygiène : des serviettes hygiéniques, des brosses à dents, du dentifrice, et peut-être un bain de bouche, du papier toilette et de l’eau », liste-t-elle.



En 48 heures à peine, ce point de collecte a réuni 35 tonnes de dons, venus de toute la ville. Les camions, déjà remplis, partiront ce mercredi 12 août vers les zones sinistrées où les kits seront distribués.



Plusieurs villes de l'ouest de la Colombie ont été particulièrement touchées par le séisme : Cali, Quibdó, mais aussi Manizales et Pereira. Dimitri tient un hôtel à Filandia, à une heure de là. Une région montagneuse, où les routes sont aujourd'hui difficilement praticables et les villages quasi coupés du monde.



« Pour circuler, c'est un peu apocalyptique. Il y a eu des gros éboulements ici en Colombie [...] C'est très compliqué aujourd'hui encore avec l'électricité et avec les moyens de communication. Et c'est aussi pour cela qu'il y a pas mal de villages qui sont encore très isolés comme Quimbaya par exemple. Ils sont un peu coupés du monde », explique-t-il auprès de notre journaliste François-Damien Bourgery.



François-Damien Bourgery

L'Union européenne débloque deux millions d'euros d'aide

Ce mercredi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a annoncé le déblocage de deux millions d'euros par l'UE pour venir en aide à la Colombie.



« Tandis que les opérations de recherche et de secours se poursuivent, l'UE apporte son soutien à la Colombie partout où cela est possible », a-t-elle assuré dans une publication sur X.



Bruxelles avait déjà annoncé lundi mobiliser son service satellitaire Copernicus pour faciliter les opérations de secours.