Football : l’Académie Génération Foot envoie trois nouveaux talents au FC Metz

L’Académie Génération Foot poursuit son partenariat historique avec le FC Metz. Le club sénégalais, pensionnaire de l’élite nationale, a officialisé mardi le départ de trois de ses joueurs vers la formation lorraine, désormais en Ligue 2 française.



Il s’agit d’Abdourahmane Mbodj, Vincent Gomis et Alassane Sy. « Nous sommes ravis de vous annoncer le transfert de nos trois joueurs au FC Metz : Abdourahmane Mbodj, Vincent Gomis et Alassane Sy », a annoncé Génération Foot sur ses réseaux sociaux.



Meilleur buteur du dernier Championnat de Ligue 1 sénégalaise avec 13 réalisations, Abdourahmane Mbodj, 21 ans, a devancé Mohamed Diop de l’AJEL de Rufisque, crédité de 10 buts. Son efficacité a également permis à Génération Foot de finir avec la meilleure attaque du championnat, avec 37 buts inscrits.



De son côté, Vincent Gomis, ancien gardien de but de la sélection sénégalaise U17, rejoint Metz pour franchir une nouvelle étape dans sa formation. Le troisième joueur concerné, Alassane Sy, milieu de terrain, découvrira lui aussi le football français avec l’objectif de s’imposer progressivement au sein du club lorrain.



Ce triple transfert s’inscrit dans la continuité d’une collaboration déjà fructueuse entre Génération Foot et le FC Metz. Depuis plusieurs années, ce partenariat a permis à de nombreux talents sénégalais de rejoindre la Moselle. Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Pape Matar Sarr et Lamine Camara sont notamment passés par Metz après avoir été formés à Génération Foot.