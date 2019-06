Galasataray : Mbaye Diagne poussé vers la sortie

Fatih Terim, l’entraîneur de Galasataray compte renouveler sa ligne d’attaque mais ça sera sans son attaquant grec Kostas Mitroglou prêté par Marseille (élite française) ni Mbaye Diagne, l’attaquant sénégalais, selon L’Equipe. Ce qui fait croire que Mbaye Diagne serait poussé vers la sortie.



Diagne, qui avait rejoint Galatasaray en janvier dernier en provenance de Kasimpasa, se trouve cependant « pisté par des clubs saoudiens », indique le quotidien français. En effet, dans un entretien avec des médias mercredi dernier, en marge du tirage au sort de l’édition 2019 de WAFU Cup of Nations 2019, l’attaquant sénégalais, auteur de 30 buts cette saison, a fait savoir que s’il devait bouger, l’aspect financier va déterminer son choix.



Avec Galatasaray, il a réussi le doublé coupe-championnat au cours de la saison 2018-2019. Agé de 27 ans, Mbaye Diagne a déjà joué en Italie, en Belgique, en Arabie Saoudite et en Chine avant de signer en Turquie en 2017. L’attaquant sénégalais, régulièrement appelé en sélection nationale depuis septembre dernier, fait partie des 25 joueurs présélectionnés pour la CAN (21 juin au 19 juillet).