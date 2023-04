Galère dans la délivrance des visas au Sénégal: Cheikh Oumar Sy propose des solutions

Président de l'Observatoire de Suivi des Indicateurs de développement économique en Afrique (OSIDEA) est de faire



Cette proposition de loi aura pour mission comme l'indique Cheikh Oumar: "d'encadrer les délais de dépôts et de délivrance de visa pour nos concitoyens (les ambassades abusent en retenant les passeports indéfiniment), d'harmoniser les frais de visa qui sont entrain d'atteindre des coûts élevés, de ne faire payer les demandeurs de visa qu'une fois le visa obtenu à défaut rembourser 75% en cas de rejet";

L'ancien parlementaire Cheikh Oumar Sy est à la recherche d'un ou deux juristes et un légiste. La raison évoquée par le"une proposition de loi qui va encadrer la délivrance de visa par les ambassades et chancellerie au Sénégal."A cela s'ajoute: "les frais de visa doivent être payés dans des institutions bancaires contrôlées par l'état (BNDE, CDC, La Poste) pour assurer le remboursement à nos compatriotes en cas de rejet de leur demande, et que l'on puisse savoir exactement le montant annuel des frais de visa."L'ancien parlementaire veut également "obliger les ambassades et les chancelleries d'aménager des espaces confortables pour les demandeurs de visa et de formellement interdire qu'ils soient laissés à eux-mêmes sous le soleil de plomb.""Il faut savoir se faire respecter, c'est une question d'indépendance aussi", en conclut-il dans un post publié sur sa page facebook.