Gambie : 2 pêcheurs sénégalais morts après une collision entre un bateau chinois et leur pirogue

Deux pêcheurs sénégalais morts et un porté disparu! C'est le bilan du naufrage qui a lieu à Brufut en Gambie. Selon les informations de la Rfm, l'embarcation qui avait à son bord cinq pêcheurs a été heurté par un bateau chinois qui a éclaté en plein mer.



Les victimes, un pêcheur habitant à Bargny, dans le département de Rufisque et un autre à Yène, un village à quarante kilomètres au sud de Dakar au Sénégal. Le capitaine de la pirogue est porté disparu. Les deux autres membres de l'équipage ont été sauvés de justesse, a déclaré Mouhamed Sylla du mouvement "And Suxali Nap Sénégal" (Ensemble pour le développement de la pêche au Sénégal).



Le bateau chinois est actuellement arraisonné en Gambie.