Gambie : Un marabout sénégalais assassiné à Bansang, la police traque les suspects

Un marabout sénégalais du nom de Moussa Bâ a été retrouvé mort à Bansang Sukuta Kunda Allatentu, en Gambie. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait été enlevé par deux hommes qui l'avaient extrait de son domicile avant que son corps sans vie ne soit découvert. La police gambienne mène actuellement des investigations pour élucider cette affaire et retrouver les auteurs présumés, rapporte Les Échos.



Le drame s'est déroulé le mercredi 29 janvier. D'après le témoignage de son épouse, " deux hommes inconnus se sont présentés à leur domicile et sont repartis avec Moussa Bâ." Ne le voyant pas revenir, elle s'est inquiétée, mais son angoisse s'est transformée en choc lorsque son corps a été retrouvé sans vie dans un quartier de Bansang .



Sur les lieux du crime, les enquêteurs ont découvert ses lunettes, ses chaussures et l'arme ayant servi à l'assassin. Toutefois, sa moto avait disparu, ce qui laisse penser à un possible vol ou un règlement de comptes, raconte le journal,



Les deux présumés meurtrier sont activement recherchés par la police gambienne . Leur signalement a été diffusé, et un appel à témoin a été lancé afin de recueillir des informations pouvant mener à leur arrestation.



L'enquête est en cours.