Gambie : la présence des soldats sénégalais de l’Ecomig rassure la population (diplomate)

L’ambassadeur du Sénégal en Gambie, Bassirou Sène, a salué le professionnalisme des soldats sénégalais membres de l’Ecomig, la mission militaire de la Cedeao dans ce pays, estimant que leur présence rassure la population gambienne.



‘’Le contingent sénégalais déployé en Gambie rassure la population et fait honneur au Sénégal pour le travail qu’il fait dans la discrétion et le sérieux. Ils n’ont pas besoin de sortir leurs armes. Leur présence est synonyme d’assurance pour la population’’, a déclaré le diplomate lors d’un entretien accordé à l’APS à 48 heures de l’arrivée dans ce pays du président Bassirou Diomaye Faye.



‘’Ce que nous avons retenu et les retours que nous avons montrent que les gens apprécient la présence de cette force d’autant plus que s’ajoute désormais à leur mission un volet humanitaire à travers la construction de postes de santé et l’appui à la population dans certains domaines’’, a fait valoir M. Sène.

La mission militaire de la Cedeao en Gambie, constituée en majorité de soldats sénégalais, a été déployée à la suite de l’impasse politique née du refus du président d’alors, Yahya Jammeh, de céder le pouvoir après avoir été battu à l’élection présidentielle de 2017.



Le déploiement des forces de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest avait contraint le président Jammeh à quitter le pouvoir et la Gambie, permettant ainsi d’installer le président élu, Adama Barrow qui s’était réfugié au Sénégal.

‘’Le comportement des soldats sénégalais de l’Ecomig est exemplaire. Il est à l’image de l’armée sénégalaise dans son ensemble. Je connais le professionnalisme et le respect qu’inspirent les militaires sénégalais’’, a commenté l’ancien représentant permanent du Sénégal auprès de l’Union africaine.