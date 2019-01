Gambie va restituer les corps de trois militaires tués en 2014

Une cérémonie officielle en l'honneur du lieutenant-colonel Lamin Sanneh, de Jaja Nyass et du capitaine Njaga Jagne sera organisée vendredi.



Ils ont trouvé la mort le 30 décembre 2014 lors d'une tentative de renversement du pouvoir de Yahya Jammeh.



Leurs corps avaient été exhibés à la télévision nationale gambienne. Ils avaient été présentés à l'époque comme ''des terroristes à la solde de l'occident''.



Après avoir été conservés pendant six mois à la morgue de l'hôpital Edward Francis Small de Banjul, les corps avaient été secrètement enterrés dans une fosse commune à Alla Kunda près de Kanilai, le village d'origine de Yahya Jammeh.



Après la chute de l'ex président qui vit en exil en Guinée Equatoriale , les restes des trois hommes sont localisés et exhumés.



La restitution des corps aux familles des victimes est prévue mercredi.



Lamin Sanneh, Jaja Nyass et Njaga Jagne seront inhumés vendredi après des prières et une cérémonie en présence des membres du gouvernement gambien.