Gamou 2023 : le ministre de l’Intérieur met en garde les détracteurs de l’Islam confrérique

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Felix Abdoulaye Diome, a présidé ce mercredi, la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane, en présence du représentant du Khalife de des ministres Mansour Faye, Pape Amadou Ndiaye et Pape Sana Mbaye, respectivement ministres des Transport, de l’Artisanat et des Pêches, du gouverneur de la région, entre autres personnalités.



Pour le Gamou de Tivaouane de la présente édition 2023, le ministre de l’Intérieur, a assuré que toutes les dispositions ont été prises par l’État quant à la bonne organisation de l’événement. Il est revenu sur le sens la commémoration de la naissance du Prophète Mohamad appelée Mawlid ou Gamou au Sénégal.



A l’occasion de la cérémonie officielle du Gamou, Antoine Diome, est revenu sur la dimension spirituelle de Seydi El hadji Malick Sy. Selon lui, le père de la Tariqa Tidjane au Sénégal est un modèle d’exemple et de repère. « Et ce rassemblement commémorant la naissance du Prophète Mohamed, initie par lui et transformé en université en est une illustration parfaite », a dit le ministre de l’Intérieur.



Antoine Felix Abdoulaye Diome est revenu sur les détracteurs de l’Islam confrérique. Car à l’en croire, il « faut barrer la route à ces personnes malintentionnées et dont l’unique objectif n’est que de détourner les citoyens du droit chemin ». D’où selon le ministre de l’Intérieur, « l’importance et le rôle de l’Etat d’assurer à tout un chacun une sécurité garantie ».



Installation d'un musée consacré à la vie du Prophète



Le ministre de l’Intérieur, Antoine Felix Abdoulaye Diome s’est également exprimé sur les réalisations du Président Macky Sall dans les différentes familles religieuses au Sénégal.



Pour lui, le chef de l’Etat a posé deux actes importants qui prouvent l’importance qu’il accorde à l’islam. « Il a institué le grand prix international du Président de la République pour le récital du Coran. Un prix in institué récemment qui montre l’amour qu’il a pour le Coran et la religion », a-t-il fait savoir.



L’autre acte fort qu’il a eu à poser, dit-il, c’est lors de sa visite en Arabie saoudite avec le « musée qui sera installé ici au Sénégal où il y aura des œuvres importants du Prophète Mohamed. Le travail a été confié à un expert en collaboration avec l’Université Al-Azhar, au Caire. Les containers sont arrivés au Port de Dakar et les travaux vont bientôt démarrer. Le Président Macky sall souhaite inaugurer ce musée avant février ».



Le ministre de l’Intérieur, Antoine Felix Abdoulaye Diome demande au Khalife de formuler des prières un Sénégal de paix et de prospérité.