Gamou 2026 : Abdourahmane Baldé « Doura » soutient les mosquées de Kolda

Le Directeur général de la LONASE, Abdourahmane Baldé, dit « Doura », a apporté un important soutien à plusieurs mosquées de Kolda. Des bœufs et des denrées alimentaires ont ainsi été mis à la disposition des communautés religieuses afin de les accompagner dans les préparatifs du Gamou 2026 célébré ce 25 août.



À travers ce geste de solidarité, le Directeur général de la LONASE entend contribuer au bon déroulement des activités prévues à l’occasion de la commémoration de la naissance du Prophète Mohamed (PSL), un moment de ferveur religieuse, de prières et de communion pour les fidèles musulmans.



Cette initiative est également présentée comme une illustration de l’attachement d’Abdourahmane Baldé « Doura » aux valeurs de partage, de fraternité, de générosité et de solidarité. À travers ce soutien, il réaffirme sa proximité et sa considération envers les populations de Kolda, les familles ainsi que les foyers religieux et coutumiers.



En cette période de préparatifs du Gamou, ce geste vient ainsi renforcer l’élan de solidarité autour des communautés musulmanes de la région, mobilisées pour faire de cet événement religieux un moment de recueillement, de partage et de cohésion sociale.