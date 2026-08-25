Poste de santé de Fadiouth : pourquoi l’infirmier chef de poste a-t-il été «sauvagement battu» ?

C’est le journal L’Observateur qui donne l’information, dans son édition de ce mardi. A 120 km au sud-est de Dakar, au poste de santé de Fadiouth, dans la soirée du dimanche (vers 21 heures, GMT), l’infirmier chef de poste (ICP), Papa Amadou Diack, aurait été «sauvagement battu» par des habitants après l’arrivée d’une fillette de 12 ans nécessitant des soins urgents. Les accompagnants reprochaient à l’infirmier de s’être momentanément absenté alors qu’une urgence pouvait survenir à tout moment.



Des versions contradictoires



D’après la version de l’ICP, il s’était rendu dans une boutique voisine après avoir travaillé toute la journée. À son retour, une vive altercation opposait déjà Pierre S., présenté comme l’un des principaux protagonistes, à un collègue du centre des Ados de Joal présent sur les lieux. La dispute a ensuite dégénéré en affrontement physique, avant l’intervention des gendarmes de la brigade de Joal.



Au lendemain des faits, Papa Amadou Diack a annoncé qu’il ne prodiguerait plus de soins tant que sa sécurité ne serait pas assurée. Il dénonce des conditions d’exercice difficiles. «Depuis trois ans, je travaille dans ces conditions, sans la présence d’un agent de sécurité », déplore-t-il, tout en précisant avoir porté plainte contre ses agresseurs.



En ce qui le concerne, Pierre S. a livré une version différente. Il a soutenu que l’infirmier aurait été le premier à engager les hostilités et affirmé que les autres protagonistes n’ont fait que répondre, en légitime défense, avant de préciser qu’il n’exclut pas de déposer une plainte contre Papa Amadou Diack.