Qualifications Ligue des championnes 2026: les Aigles de la Médina défient ce mardi les Maliennes de l’USFAS

Les Aigles de la Médina, championnes du Sénégal, défient les Maliennes de l’USFAS, ce mardi, en match d’ouverture du tournoi qualificatif de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football féminine de la zone de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA/A).



Prévue à 15 heures (GMT), la rencontre va se dérouler à Banjul (Gambie), selon l’APS. Au même moment, l’autre match de la première journée va opposer, dans la poule B, les Gambiennes de Berewuleng FC aux Guinéennes de AS Bolonta.



Six clubs provenant de six pays sont en compétition pour décrocher l’unique ticket qualificatif pour la phase finale de la Ligue des champions de la CAF féminine. Il s’agit de Berewuleng FC (La Gambia), USFAS (Mali), les Aigles de la Médina (Sénégal), AS Bolonta (Guinée), Determine FC (Liberia), Mogbwemo Queens FC (Sierra Leone).



Les Aigles de la Médina, l’USFAS (Mali) et Determine FC (Liberia) partagent la poule A. La poule B, quant à elle, comprend Mogbwemo Queens FC (Sierra Leone), AS Bolonta (Guinée) et Berewuleng FC (Gambie).



‎Pour rappel, l’équipe malienne de l’USFAS avait remporté la dernière édition de ce tournoi en août 2025 à Dakar.

