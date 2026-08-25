Gamou de Tivaouane 2026 : la Fondation Sénégal Solidaire renforce la couverture sanitaire

La Fondation Sénégal Solidaire de la Première dame Absa Faye a apporté, lundi 24 août, un important appui au district sanitaire El Hadji Massamba Sall de Tivaouane (ouest) et au Comité d’organisation et de coordination du Gamou (Coskas), afin de renforcer la couverture médicale de la célébration, a rapporté Le Soleil.
L’appui a été remis par l’administrateur de la Fondation, Amadou Dramé. Il a compris des médicaments, des kits d’hygiène, des moustiquaires, 2 000 packs d’eau ainsi que vingt tentes destinées aux postes médicaux avancés.
«Nous sommes venus accompagner le district sanitaire El Hadji Massamba Sall, mais également le Coskas, pour la couverture médicale du Gamou, comme nous le faisons à l’occasion des grands événements religieux», a expliqué M. Dramé.
Il a souligné l’importance de la prévention en cette période d’hivernage et de fortes chaleurs. « Nous sommes en période d’hivernage. Il est donc important que les populations puissent disposer de moustiquaires pour prévenir certaines maladies. Nous avons apporté 2 000 packs d’eau parce qu’avec la forte chaleur, les fidèles ont besoin de beaucoup boire », a-t-il ajouté.
Les kits d’hygiène ont notamment contenu du savon, du gel hydroalcoolique et de l’eau de Javel. Recevant les fournitures, le chef du district sanitaire, Dr Mamadou Ndiaye, a salué un appui qui a contribué à résoudre des difficultés logistiques et à faciliter la prise en charge des fidèles. Il a également appelé les autres bénévoles et bienfaiteurs à suivre l’exemple de la Fondation Sénégal Solidaire.
L’appui a été remis par l’administrateur de la Fondation, Amadou Dramé. Il a compris des médicaments, des kits d’hygiène, des moustiquaires, 2 000 packs d’eau ainsi que vingt tentes destinées aux postes médicaux avancés.
«Nous sommes venus accompagner le district sanitaire El Hadji Massamba Sall, mais également le Coskas, pour la couverture médicale du Gamou, comme nous le faisons à l’occasion des grands événements religieux», a expliqué M. Dramé.
Il a souligné l’importance de la prévention en cette période d’hivernage et de fortes chaleurs. « Nous sommes en période d’hivernage. Il est donc important que les populations puissent disposer de moustiquaires pour prévenir certaines maladies. Nous avons apporté 2 000 packs d’eau parce qu’avec la forte chaleur, les fidèles ont besoin de beaucoup boire », a-t-il ajouté.
Les kits d’hygiène ont notamment contenu du savon, du gel hydroalcoolique et de l’eau de Javel. Recevant les fournitures, le chef du district sanitaire, Dr Mamadou Ndiaye, a salué un appui qui a contribué à résoudre des difficultés logistiques et à faciliter la prise en charge des fidèles. Il a également appelé les autres bénévoles et bienfaiteurs à suivre l’exemple de la Fondation Sénégal Solidaire.
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