Gamou 2026 à Thioffack : un individu interpellé pour vol de sept millions FCFA en espèce

La sureté urbaine du Commissariat central de Kaolack (centre-ouest) a procédé à l’interpellation d’un individu pour vol d’une somme en espèce de sept millions francs (7.000.000 FCFA) à Thioffack.



Selon un communiqué de police, ce mardi 25 août 2026, le service a été saisi d’une lettre plainte pour le vol d'une somme d'argent du montant susmentionné que le plaignant avait soigneusement rangé dans son véhicule garé au bord de la route au niveau du « daral » de Thioffack.



De ses déclarations, il ressort qu'après avoir retiré ladite somme d'argent, il s'était rendu au niveau « daral » de Thioffack pour y acquérir une vache pour la fête du Gamou. De là, il aurait oublié de verrouiller le véhicule en sortant et a constaté, à son retour, la disparition de son sac contenant l'argent.



L'enquête de voisinage a permis d'identifier le principal suspect et les recherches initiées ont permis de retrouver une partie de l’argent dérobé des mains de la tante du mis en cause. Interrogée, cette dernière a confirmé que c’est son neveu qui lui avait confié ce montant de trois million six cent dix mille francs (3.610.000FCFA).



«Les investigations successives ont facilité la localisation et l’interpellation du mis en cause qui avait rejoint le domicile de sa tante pour récupérer le montant précité. Interpellé, il reconnaît sans ambages les faits qui lui sont reprochés, reconnaissant avoir agi seul», précise la Police.



Lors de son interpellation, il a été trouvé, par devers lui, la somme d'argent en espèces de trois cent six mille francs (306.000 FCFA), une moto neuve et deux téléphones. Interrogé sur le reste de l'argent, il confia l'avoir dépensé dans des bars et maisons closes. Le mis en cause a été placé en garde à vue et l’enquête se poursuit.