Éliminatoires CAN U23 : le Sénégal affrontera le vainqueur Djibouti-Soudan du Sud au deuxième tour

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé, ce mardi au Caire, au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans (U23), dont la phase finale est prévue en Égypte en 2027. La cérémonie s’est déroulée dans l’auditorium de l’instance continentale.



Exemptée du premier tour préliminaire, l’équipe du Sénégal U23 fera son entrée en lice lors du deuxième et avant-dernier tour, programmé en novembre prochain. Les Lionceaux, sous la houlette de leur entraîneur Serigne Saliou Dia, y croiseront le fer avec le gagnant du duel opposant Djibouti au Soudan du Sud.



Le calendrier des deux confrontations est d’ores et déjà arrêté : le match aller se tiendra le 9 novembre 2026, tandis que le retour est fixé au 17 du même mois.



Au total, 42 nations prennent part à ces joutes qualificatives, qui revêtent un enjeu particulier puisqu’elles constituent également la voie d’accès vers les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. À l’issue de ce deuxième tour, les 14 vainqueurs s’affronteront lors d’un troisième et ultime tour préliminaire.



Ces derniers duels, disputés en matchs aller-retour, désigneront les sept qualifiés qui rejoindront l’Égypte, pays hôte automatiquement qualifié. Ce sont donc huit nations qui participeront à la phase finale continentale, prévue l’année prochaine.