Beach Soccer : le Sénégal ambitionne de devenir la meilleure équipe du monde

L’équipe nationale du Sénégal de Beach soccer a affiché son ambition de devenir, à terme, la meilleure sélection mondiale dans cette discipline. Cette volonté a été exprimée par l’ancien international et entraîneur sénégalais Mamadou Diallo, à l’issue du tirage au sort des préliminaires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de Beach soccer 2026.



«L’équipe nationale de Beach soccer fait partie des meilleures d’Afrique. Nous souhaitons être la meilleure équipe du monde. C’est possible », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par l’APS. Il a affirmé cela à l’issue du tirage au sort des préliminaires de la CAN de Beach soccer 2026, organisé à l’auditorium du siège de la Confédération africaine de football (CAF), au Caire, en Égypte.



L’ancien entraîneur des Lions du Beach soccer a également mis en avant les performances réalisées par le Sénégal sur la scène mondiale. « Nous avons été deux fois demi-finaliste de la Coupe du monde, en 2021 et 2025. Nous avons montré nos qualités. La réussite du Sénégal en Beach soccer est le fruit de beaucoup de sacrifices consentis durant des années », a-t-il expliqué.



Fort de ces résultats, le Sénégal a également réaffirmé son ambition de décrocher un neuvième titre continental lors de la prochaine CAN de Beach soccer, que le pays va organiser en novembre prochain. Mamadou Diallo a, dans ce cadre, invité les autres nations africaines à renforcer leurs équipes nationales en leur accordant davantage de moyens.



Le Sénégal détient le record du plus grand nombre de victoires dans cette compétition en Afrique avec huit titres, dont cinq remportés d’affilée. Le pays a déjà accueilli la CAN de Beach soccer en 2021.

L’édition 2026 va réunir, une nouvelle fois, huit des principales nations de beach soccer du continent. La compétition va également revêtir un enjeu important pour les équipes participantes, avec en perspective une qualification pour la prochaine Coupe du monde, prévue en 2027.



Les préliminaires, prévus du 18 au 28 septembre 2026, vont notamment proposer les affiches Côte d’Ivoire-Mauritanie, Tanzanie-Mozambique, Seychelles-Malawi, Burundi-Ouganda et Nigeria-Ghana.