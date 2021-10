Gamou Médina Baye de Kaolack: 12 blessés dénombrés dans 9 accidents

La brigade régionale des sapeurs-pompiers de Kaolack (centre) a dressé mardi un bilan des accidents enregistrés lors du Gamou de Médina Mbaye. Elle a informé avoir dénombré 12 blessés dans neuf accidents de la circulation.



« Cette année, nous avons effectué 24 sorties dont neuf pour des accidents de la circulation, sans aucune perte en vie humaine, a confié le lieutenant Mouhameth Charlemagne Sonko, à l’APS.



Ces accidents ont occasions douze (12) blessés, a-t-il indiqué. Lieutenant Sonko a annoncé par la même occasion la mort d’une personne survenue à la suite d’un malaise, au poste de santé de Médina Baye.



Pour la sécurité des pèlerins au Gamou de Médina Baye, la brigade régionale des sapeurs-pompiers de Kaolack a mobilisé 86 agents, six ambulances et deux véhicules d’incendie et de secours, selon M. Sonko.