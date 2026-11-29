Les autorités administratives du département de Nioro ont déployé un dispositif sécuritaire et sanitaire renforcé en perspective du Gamou de Keur Madiabel, alors que 34 cas de diphtérie ont été recensés dans la circonscription.



Pour garantir le bon déroulement de ce rassemblement religieux et protéger les pèlerins, les forces de défense et de sécurité ainsi que les sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur le terrain, a rapporté la Radio Futurs Médias (RFM). « La gendarmerie a pris toutes ses dispositions. L'escadron est basé ici pour assurer le maillage. Il y a aussi les sapeurs-pompiers qui se mobilisent pour nous renforcer. Nous appelons également les populations à la responsabilité sur les questions d'hygiène et de santé », a déclaré le préfet du département de Nioro, Ibrahima Fall.

