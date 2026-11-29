Six ans après l'entrée en vigueur du budget-programme en 2020, l'exécution de cette réforme au niveau territorial révèle encore des insuffisances que l'administration centrale entend rapidement corriger.



Réunis à Saly à l'initiative de la Direction générale de l'administration territoriale (DGAT), avec l'appui technique de l'International Budget Partnership (IBP) et de la Direction du budget, les gouverneurs des 14 régions du Sénégal ont passé au crible les difficultés rencontrées sur le terrain, a rapporté la Radio Futurs Médias (RFM). Bien que la réforme érige les chefs d'exécutifs régionaux en ordonnateurs secondaires des dépenses publiques, son application pratique n'a pas encore produit les résultats escomptés.



« À l'exercice, on s'est rendu compte que le budget-programme n'a pas encore donné satisfaction par rapport à l'application. Donc il y a eu des manquements que nous avons relevés avec l'appui technique de nos partenaires. Ces manquements-là seront passés en revue pour que nous puissions proposer des palliatifs, des alternatives, afin que cette réforme très importante puisse être appliquée dans de très bonnes conditions dans les territoires », a reconnu le directeur général de l'administration territoriale, William Manel, au micro de la RFM. À travers cet atelier, les autorités cherchent à mieux outiller les gouverneurs pour optimiser la gestion financière et accélérer les investissements dans les régions.