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Gamou de Tivaouane : 106 victimes, dont 2 morts enregistrés par les sapeurs-pompiers



Gamou de Tivaouane : 106 victimes, dont 2 morts enregistrés par les sapeurs-pompiers
Dans le cadre  des festivités du Gamou de Tivaouane, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) du Sénégal dit avoir enregistré 102 interventions, ayant impliqué 195 victimes, depuis le début de son dispositif de couverture sécuritaire et médicale.

Selon un point de situation arrêté mardi à 8 heures  et relayé par  Le Soleil, le dispositif, déployé du 22 au 27 août, fait état de 33 interventions liées à des accidents de la circulation routière. Ces accidents ont impliqué 106 victimes, dont 104 personnes assistées et deux corps sans vie, dans des accidents impliquant des cyclomoteurs.

La BNSP a également renforcé son appui aux populations en matière d’approvisionnement en eau. Quelque 323 mètres cubes d’eau ont ainsi été distribués depuis le début du dispositif.

Sur le plan sanitaire, l’équipe médicale du détachement a pris en charge gratuitement 121 patients.
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Dia Koussa

Mercredi 26 Août 2026 - 11:42


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