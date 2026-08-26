Présumée escroquerie foncière : un individu interpellé, le préjudice estimé à plus de 102 millions FCFA

Selon la police sénégalaise, la Division des investigations criminelles (DIC) a procédé à l’interpellation d’un individu pour escroquerie au foncier portant sur un préjudice global de cent deux millions deux cent cinquante mille (102.250.000) F CFA. A l’origine de cette affaire, au courant du mois d’août 2026, cinq personnes ont saisi la DIC pour porter plainte contre un individu, pour les faits évoqués.



Des premières investigations, il ressort que le premier mis en cause a versé au mois de mars dernier la somme globale de cinquante millions (50.000.000) F CFA au mis en cause pour l’acquisition d’un lot de cinq (05) parcelles sises à Darou Thioub/Keur Massar. Après avoir reçu les fonds, le mis en cause a promis de lui remettre les notifications, délibérations, plans et l’autorisation du site, mais le plaignant s’est rendu compte que certaines des parcelles sont occupées par d’autres personnes qui en réclament la propriété.



A sa suite, les quatre (04) autres plaignants ont affirmé avoir remis, au mis en cause, respectivement des sommes de vingt-deux millions cinq cent mille (22.500.000) F CFA, onze millions six cent cinquante mille (11.650.000) F CFA, dix millions (10.000.000) F CFA et huit millions cent mille (8.100.000) F CFA, pour l’acquisition de trois (03) parcelles, cinq (05) parcelles et deux (02) parcelles pour chacun des deux derniers.



Une reconnaissance partielle des faits



Interpellé et entendu sur procès-verbal, le mis en cause a reconnu en partie les faits qui lui sont reprochés. Il a confirmé avoir effectivement reçu des plaignants la somme globale de cent deux millions deux cent cinquante mille (102.250.000) F CFA dans les circonstances décrites plus haut.



Poursuivant, il a révélé qu’après chaque cession, il a remis à chacun des plaignants les documents administratifs afférents à leurs parcelles nouvellement acquises. Cependant, dira-t-il, qu’une autorité municipale de la localité aurait attribué certaines de ses parcelles cédées aux plaignants à d’autres personnes, à son insu. Ce qui a expliquerait les doublons et le début de construction, notés sur certaines parcelles provoquant un litige sur le site.



Il a été déféré au Parquet de Dakar pour escroquerie au foncier et l’enquête se poursuit