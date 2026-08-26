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Serigne Moustapha Sy : «J’ai refusé de recevoir Sonko malgré son insistance car…»



Serigne Moustapha Sy : «J’ai refusé de recevoir Sonko malgré son insistance car…»
Au Sénégal, la célébration du Mawlid (appelé  aussi Maouloud ou Gamou) constitue un moment privilégié de communion (visites de  courtoisie) entre les institutions politiques et les guides religieux. Après avoir parcouru de nombreux  foyers, Ousmane  Sonko, président de l’Assemblée nationale, n’a pas été aperçu chez Serigne Moustapha Sy, guide religieux et président du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR).
 
Face aux spéculations que cette situation suscite chez certains, dans la nuit du mardi 25 août au mercredi 26 août,  au cours de son prêche du Gamou, le guide religieux a clarifié la situation tout en réglant ses comptes.

«J’ai entendu des gens interpréter la non-venue de Sonko. Mais je veux que tout soit clair. Si vous ne l’avez pas vu ici, c’est parce que j’ai refusé de le recevoir malgré son insistance. C’est tout», a tranché Serigne Moustapha Sy.

Par ailleurs, si le guide religieux a fermé ses portes à Sonko, il a précisé avoir des relations privilégiées avec le chef  d’Etat Diomaye Faye, qui le consulte  sur des questions d’intérêt national et la marche du pays. «Le président Diomaye Faye  a fait ce qu’il devait faire», a-t-il déclaré.
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Dia Koussa

Mercredi 26 Août 2026 - 12:10


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