Gamou 2026 : un mort et 20 blessés dans une collision sur l'axe Guéoul-Kébémer

Un accident de la circulation survenu mardi, jour du Gamou, à Keur Makhari, sur l’axe Guéoul-Kébémer, a fait un mort et 20 blessés, selon un bilan provisoire. Plusieurs victimes se trouvent dans un état critique.



L’accident s’est produit en fin de matinée, à la suite d’une collision entre un car Ndiaga Ndiaye et un autre véhicule.



La violence du choc a également piégé plusieurs passagers à l’intérieur du bus. Certaines victimes sont restées coincées dans le véhicule avant l’intervention des secours.



Le bilan, encore provisoire, pourrait évoluer en fonction de l’état de santé des blessés pris en charge après l’accident.