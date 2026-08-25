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Gamou de Médina Baye : les Armées escortent plus de 5 000 pèlerins des Îles du Saloum par voie maritime



Gamou de Médina Baye : les Armées escortent plus de 5 000 pèlerins des Îles du Saloum par voie maritime
Dans le cadre du dispositif de couverture sécuritaire et sanitaire du Gamou annuel de Médina Baye, la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (DIRPA) a assuré l'escorte maritime des pèlerins en provenance des Îles du Saloum.
 
La traversée s'est déroulée le 24 août 2025 sur le trajet reliant Foundiougne à Kaolack. L'opération a permis d'encadrer le déplacement de 83 pirogues transportant plus de 5 000 personnes venues assister à l'événement religieux.
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Mardi 25 Août 2026 - 23:58


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