Gamou de Médina Baye : les Armées escortent plus de 5 000 pèlerins des Îles du Saloum par voie maritime

Dans le cadre du dispositif de couverture sécuritaire et sanitaire du Gamou annuel de Médina Baye, la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (DIRPA) a assuré l'escorte maritime des pèlerins en provenance des Îles du Saloum.
La traversée s'est déroulée le 24 août 2025 sur le trajet reliant Foundiougne à Kaolack. L'opération a permis d'encadrer le déplacement de 83 pirogues transportant plus de 5 000 personnes venues assister à l'événement religieux.
La traversée s'est déroulée le 24 août 2025 sur le trajet reliant Foundiougne à Kaolack. L'opération a permis d'encadrer le déplacement de 83 pirogues transportant plus de 5 000 personnes venues assister à l'événement religieux.
Autres articles
-
Crédits spéciaux : Kiiraay contre-attaque et interpelle Pastef sur les « dépenses obscures » effectuées par Sonko sur le compte Jamm
-
Sénégal : Me Patrick Kabou qualifie les décisions du Conseil constitutionnel de « dialogue » et d'enseignement institutionnel
-
Sénégal : Élaboration du Plan national de prévention et de promotion de la santé 2026-2030
-
Irrecevabilité de la proposition de loi sur les crédits spéciaux : Abdou Mbow critique « l'incapacité » des députés de Pastef
-
Assemblée nationale : le groupe parlementaire PASTEF accuse le Président de la République d'enrayer l'encadrement des fonds politiques